ŅEM VĒRĀ ⟩ Praida gājiena laikā 3. jūnijā Rīgā ierobežos satiksmi

Autovadītājiem jārēķinās, ka atbilstoši nepieciešamībai no plkst. 11 līdz plkst. 14 transportlīdzekļu satiksmi slēgs vai regulēs Tērbatas ielā no Merķeļa ielas līdz Matīsa ielai, Brīvības ielā no Elizabetes ielas līdz Matīsa ielai, Elizabetes ielā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Dzirnavu ielā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Barona ielai.

Satiksmes ierobežojumi paredzēti Blaumaņa ielā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Lāčplēša ielā no Baznīcas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Ģertrūdes ielā no Baznīcas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Akas ielā no Ģertrūdes ielas līdz Tērbatas ielai, Martas ielā no Tērbatas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Stabu ielā no Baznīcas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Bruņinieku ielā no Baznīcas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai un Matīsa ielā no Brīvības ielas līdz Tērbatas ielai.