Indijā vilcienu sadursmē bojā gājuši vismaz 288 cilvēki

Divu pasažieru vilcienu sadursme notika pie Balasoras pilsētas aptuveni 200 kilometrus no štata galvaspilsētas Bhubanesvaras.

Dzelzceļa ministrijas preses pārstāvis sacīja, ka no sliedēm noskrēja desmit no 12 vilciena vagoniem, un atlūzas no dažiem sadragātajiem vagoniem nokrita uz blakus esošajām sliedēm. Tām uztriecās virsū otrs pasažieru vilciens.