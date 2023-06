"Tautumeitas" uzstāsies prestižajā Glastonberijas festivālā

Grupa uzstāsies divas reizes - festivāla atklāšanas pasākumā 21. jūnijā un uz "Toad Hall" skatuves sestdien, 24. jūnijā, īsi pēc pusnakts. "Tautumeitas" ir trešā grupa no Latvijas, kas uzstāsies šajā festivālā.

Papildus festivāla galvenajiem māksliniekiem "Arctic Monkeys", "Guns N’ Roses" un Eltonam Džonam šogad uz vairāk kā 50 festivāla skatuvēm kāps arī tādi pasaulē zināmi mākslinieki un grupas kā "Lizzo", Luiss Kapaldi, "Fred Again..", "Royal Blood", "Lil Nas X", "Maneskin", "The War On Drugs", "Lana Del Rey" un daudzi citi.