"Ģimene burkā" pārtrauc sadarbību ar Bindru ģimeni

Ar šo mēs atvadāmies no mūsu dalībniekiem Bindru ģimenes. Mēs visi kļūdāmies un par savām kļūdām pēc tam maksājam," teikts paziņojumā.

"Apollo.lv" jau vēstīja, ka pēc tam, kad "Ģimene burkā" tika atainots, kā šova dalībniece Agrita Bindre ar vecāko meitu Esteri atvadās no sava suņa Mailo, aizvedot viņu uz lauku viensētu, kur turpmākā dzīve būs jāpavada pie ķēdes, ģimene un šova veidotāji saņēmuši asus pārmetumus.

Viss sācies ar to, ka Bindru ģimenei bija jāmeklē jauna dzīvesvieta, jo pašreizējās mājas saimnieks lauza īres līgumu. Viens no iemesliem, pēc Agritas teiktā, bija četrkājainā mīluļa Mailo nodarītie postījumi. Agrita lēma atvadīties no Mailo, par kuru savulaik uzņēmās rūpes.