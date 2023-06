Latvijas dienvidos temperatūra pakāpsies līdz +26 grādiem

Augsta ultravioletā starojuma dēļ sauļoties vēlams tikai no rīta vai pievakarē. No saules visvairāk jāsargājas laika periodā no plkst.12 līdz 15. Lai izvairītos no apdegumiem, kas ir galvenais riska faktors ādas ļaundabīgo audzēju attīstībā, uzsākot sauļošanās sezonu, sākumā saulē drīkst atrasties tikai pavisam neilgu laiku, vēlāk sauļošanās ilgumu var palielināt.