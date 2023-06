Eiropas gaisa telpā jūnijā gaidāma vairāku simtu reisu kavēšanās

Šie manevri norisināsies no 12. līdz 22. jūnijam.

Šo maneveru dēļ civilajiem lidaparātiem tiks slēgta liela daļa gaisa telpas galvenokārt, bet ne tikai virs Vācijas. Vairāki gaisa telpas posms tiks slēgti uz ziemeļiem no Vācijas, ietverot Dānijas un Nīderlandes gaisa telpu. Tāpat tiks slēgts posms uz austrumiem netālu no Polijas un Čehijas robežām, kā arī uz dienvidiem no Luksemburgas gar Francijas robežu.