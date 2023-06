Edgars Kaupers nu sevi piesaka arī kā kino režisors

Nupat kinoteātros nonākušas seriāla "Kolektīvs" par Dziesmu un Deju svētkiem pirmās četras sērijas. Katrai epizodei ir savs režisors . Vienai no tām - "Gaismas pils" - tas ir Edgars Kaupers , zināms arī kā grupas "Carnival Youth" dalībnieks un Renāra Kaupera dēls.

Kaupers savu sēriju izlēmis veidot, par pamatu ņemot patiesus notikumus. "Domāju, mana paaudze nemaz nezina, kā tas [svētku rīkošana] toreiz notika. Man gribējās par to pastāstīt," pauda Kaupers, kurš aktieru izvēlē gājis iepriekšējā filmā pārbaudītu ceļu, galvenajā lomā aicinot dzejnieku, žurnālistu un aktieri Tomu Treibergu.

Filma Gaismas pils stāsta par 1985. gadu, kad Haralds Mednis ir atstādināts no virsdiriģenta amata, bet koris viņu izsauc no skatītāju rindām nodiriģēt no programmas svītroto Gaismas pili. Komiskā gaismā filma ielūkojas, kas pa šo laiku notiek televīzijas busiņā un čekistu kabinetos.