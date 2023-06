"Nevajag spiest uz pedāļa, bet nevajag arī klusēt," tā valdību atbalstošo mediju kopējo pieeju raksturo viens no "Meduza" informatoriem.

Piemēram, "Vesti" (televīzijas kanāls Rossija 1) 8. jūnijā pirmais stāsts bija par to, kā Krievijas karaspēks it kā "sekmīgi atvaira" Ukrainas Bruņoto spēku uzbrukumus.

Vienā no ziņu izlaidumiem pirmajā kanālā stāsts par katastrofu izrādījās ceturtais pēc kārtas. To ievadīja: stāsts par "starptautisku izglītības ministru forumu", ziņas par Rietumu ieročiem, kas it kā iznīcināti frontē, kā arī stāsts par "Kijivas aģenta" aizturēšanu Doņeckā.