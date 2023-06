Jaunākā informācija reisa Nīca-Liepāja seksuālās uzmākšanās lietā: policijas komentārs

Dita saņēmusi atvainošanos no Liepājas autobusu parka. Atšķirībā no presei nosūtītā skaidrojuma atvainošanās vēstulē detalizētāk pausts, kā notikusi faktu pārbaude. "Paralēli komunikācijaj ar jums un autobusa vadītāju mēs analizējām videomateriālus, kas pieejami no autobusā izvietotajām videonovērošanas kamerām, un secinājām, ka autobusa vadītājs ir rīkojies tā, kā esat aprakstījusi," teikts vēstulē.