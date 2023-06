VIDEO ⟩ Tiesa no apcietinājuma atbrīvo vīrieti, kurš ar nazi uzbrucis savai sievai

Ekrānuzņēmums no video.

Zemgales rajona tiesa Dobelē atbrīvojusi no apcietinājuma vīrieti, kurš 11. aprīlī smagi sadūris savu sievu pēc tam, jo dzīvesbiedre paziņojusi, ka vēlas no vīra šķirties. Sieviete tikai pirms pusotras nedēļas iznākusi no slimnīcas, taču viņas veselības stāvoklis ir smags - viņa būtībā esot kļuvusi par invalīdi, vēsta Latvijas Televīzija un Latvijas Radio.