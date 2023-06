Ātrāku skaidrību par koalīciju no JV gaida gan esošie, gan potenciālie partneri

Judins uzsver to, ko apgalvo arī Kariņš – ka runa neesot par jaunas valdības veidošanu, bet esošās koalīcijas paplašināšanu, jo ar 54 balsīm esot grūti vienmēr nodrošināt vairākumu visās Saeimas komisijās, līdz ar to sekmīgi virzīt likumprojektus.

JV koalīcijai ar “Progresīvajiem” un ZZS būtu vēl mazāk – 52 balsis. Gan “nacionāļi”, gan AS apgalvo, ka dalību šādā koalīcijā viņi pat neapsver, un arī iespējas, ka kādi deputāti varētu atšķelties, noliedz. Piemēram, AS Saeimas frakcijas vadītāja vietniece Aiva Vīksna uzsver: “Tieši tā. AS ir kā monolīts, AS ir vienots – kā bija, tā arī šobrīd, un, ja vajadzēs, strādās arī opozīcijā. Bet es domāju, ka mēs esam nākuši, lai strādātu, nevis sēdētu, bet jebkurā gadījumā mēs esam vienoti.” Uz jautājumu, vai tāds AS arī paliks, Vīksna divreiz – vispirms piesardzīgi, pēc tam jau pārliecinātāk – atkārto: “Es domāju, ka mēs paliksim vienoti.”