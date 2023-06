"Tas nebija mans lēmums." Skrastiņš vairs neierunās seriālu "Simpsoni"

Skrastiņš komentējis, kāpēc veiktas šādas izmaiņas: "Uz šo jautājumu man grūti atbildēt, tas jums jājautā TV6. Varu pateikt tikai to, ka pamest Simpsonus nebija mans lēmums," sacīja viņš.

Skrastiņš neslēpj - TV6 lēmums pārtraukt ar viņu sadarbību Simpsonos bijis negaidīts: "Ir skumji, nenoliegšu, jo Simpsonus ieskaņoju no pašas pirmās sezonas, bet tāds nu bija kanāla lēmums, es to pieņemu. Mana dzīve ar to nebeigsies."