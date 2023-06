Oficiāli: nākamā gada decembrī būs gandrīz nedēļu garas brīvdienas

Līdz ar to 2024.gada svētku nedēļā būs gandrīz nedēļu garas brīvdienas .

Rīkojuma projekts attieksies uz no valsts budžeta finansējamām valsts pārvaldes institūcijām un to darbiniekiem, kuriem ir noteikta piecu darba dienu nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai.