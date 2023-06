Sabiedrību pārsteidz opozīcijas pieprasītās Kariņa demisijas lēmumprojekta interpunkcija

Opozīcijas politiķis to pamatoja ar apgalvojumu, ka pats Kariņš vairs nevēlēsies turpināt vadīt pašreizējo Ministru kabinetu.

"Progresīvo" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens uzsvēra, ka koalīcija nav rīcībspējīga un ka no to veidojošajām partijām vairāk dzird par iekšējiem strīdiem. Politiķis uzstāšanās laikā apvienoja valdības kritiku ar to, kas būtu jādara jauna formāta, dinamiskākai valdībai.