Aicināja investēt neeksistējošā kriptovalūtas ražotnē. Notverta Latvijas noziedznieku grupa

Šai platformai bija bloķēta piekļuve no Latvijas IP adresēm. Šī esot tipiska investīciju krāpšanas shēma, lai attālinātu cietušās personas no nozieguma organizatoriem, tādā veidā krāpnieciskās darbības izvēršot starptautiskā līmenī un apgrūtinot to atklāšanu.