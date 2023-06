FOTO ⟩ Latvijas futbolisti elpu aizraujošā un nervus kutinošā spēlē piekāpjas Turcijai

Izlīdzinājumu Latvija panāca 51.minūtē, kad pretuzbrukumā labajā flangā Vladislavs Gutkovskis piesaistīja triju turku spēlētāju uzmanību, bet pēc viņa centrējuma pirmais pie bumbas bija Eduards Emsis, triecot to vārtos un gūstot savus otros vārtus izlasē.

61.minūtē prettriecienā vārtus guva Turcija. Laukuma vidū neveiksmīgi bumbu apstrādāja Uldriķis, to pārķēra Orkuns Kekči un ar tālu piespēli izvirzīja uzbrukuma smailē pa labo malu Džengizu Inderu, kurš apsteidza Danielu Balodi un raidīja bumbu vārtos.

83.minūtē Emsis par otru dzelteno kartīti mačā tika noraidīts no laukuma, tomēr mača kompensācijas laika ceturtajā minūtē Latvija pēc tālās piespēles izlīdzināja rezultātu. Raimonds Krollis uzvarēja gaisa divcīņu un ar galvu nometa bumbu pa sitienam Kristeram Toberam, kurš to raidīja vārtos.

Tomēr sestajā kompensācijas minūtē Turcija izrāva uzvaru. Barišs Jilmazs no laukuma gala līnijas no labās puses centrēja bumbu vārtsarga laukumā, vārtsargs Nils Toms Puriņš līdz bumbai aizsniedzās, taču tā nonāca pie Kahvedži, kurš raidīja to vārtos.