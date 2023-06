VIDEO ⟩ Par pieteikumu Satversmes tiesā Jūrmalas dome advokātu birojam samaksājusi 36 808 eiro

Jūrmala neatkāpjas no ieceres palielināt iebraukšanas maksu kūrortpilsētā un grib panākt, lai iebraucēji to maksā visu gadu. Jūrmala to mēģināja jau iepriekš, bet domes plānus apturēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Dome vērsās Satversmes tiesā un lieta joprojām nav izskatīta. Tagad likuma izmaiņas ļauj Jūrmalai ideju virzīt atkal, viss, kas bija vajadzīgs - jauno noteikumu sabiedriskā apspriešana, vēsta raidījums "Nekā personīga".