Putina kritiķim Navaļnijam draud gadu desmitiem ilgs cietumsods

Navaļnijs uzskata, ka aiz viņa indēšanas stāv Kremlis, kas to vairākkārt noliedzis.

Taču Krievija pagājušā gada martā paziņoja par izstāšanos no Eiropas Padomes, kas nozīmē, ka Krievijas iedzīvotāji vairs nevar vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā. Krievija nolēma pati izstāties no šīs organizācijas, lai izvairītos no apkaunojošas izslēgšanas par iebrukumu Ukrainā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins arī paziņoja, ka Krievija vairs neatzīs Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus.