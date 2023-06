VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Putina teiktais pretrunā ar līdzšinējo propagandistu toni

Tā kā Krievija savu ārpolitiku pārorientē uz sadarbību ar Latīņameriku, Āfriku un Āziju, tad īpaši izteikts ir vēstījums par Krieviju kā "nenogurstošu cīnītāju pret koloniālismu", uzsverot, ka Krievijai atšķirībā no kādreizējām Rietumu impērijām nekad neesot bijušas kolonijas un tā nekad neesot pakļāvusi citas tautas.

Propagandisti visu aizvadīto nedēļu rāvās vaiga sviedros, lai iztēlotu SSEF kā spožu apliecinājumu tam, ka Krievija neatrodas starptautiskā izolācijā un visa pasaule, izņemot Rietumus, vēlas ar to draudzēties. Īpaši tika uzsvērts, ka Krievija parakstījusi vairākus sadarbības līgumus ar Alžīriju, kas esot briesmīgs trieciens un spļāviens sejā Francijas prezidentam Emanuelam Makronam, jo Alžīriju kā bijušo koloniju Francija uztverot par savu protektorātu.

Sižetos no foruma gandrīz pilnībā dominēja tikai un vienīgi Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzrunas un atbildes uz žurnālistu jautājumiem. Krievijas televīzijas ideoloģiskajos spoguļos galvenais spoguļattēls neapšaubāmi bija Putins. Tiesa, šoreiz viņa teiktais bija pretrunā ar līdzšinējo kareivīgo propagandistu toni. Bet zināmas šizofrēnijas iezīmes krievu ideoloģiskajos vēstījumos bijušas klātesošas vienmēr un ideoloģija vienmēr bijusi situatīva.

Proti, Putins paziņoja, ja Krievija vēlētos, tā varētu Kijivu noslaucīt no zemes virsas. Taču pašlaik neesot tādas vajadzības, jo ukraiņi tāpat cieš milzīgus zaudējumus un viņu pretuzbrukums ir izgāzies.

Putins apgalvoja, ka Krievija nerīkosies tā, lai Rietumi to varētu apsūdzēt nežēlībā, turklāt "krievi nav tādi". Tas nekādā veidā neiet kopā ar dažāda kalibra propagandistu vairāk nekā gadu skandināto, ka ir jādod triecieni pa lēmumu pieņemšanas centriem Ukrainā, ar to saprotot Kijivu, ka jānogalina visa ukraiņu militārā vadība, jādod iedzīvotājiem 24 stundas laika evakuācijai un tad Ukrainas pilsētas jānoslauka no zemes virsas utt. Atgādināšu, ka bēdīgi slavenais propagandists Vladimirs Solovjovs vēl pavisam nesen aizstāvēja viedokli, ka jāraida raķešu triecieni pa Odesu.