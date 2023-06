Beļģijas futbola zvaigzne Kurtuā "uzmet lūpu" un pirms mača pret Igauniju atstāj valstsvienību

Plānots, ka mačā pret Igaunijas izlasi beļģu vārtos stāsies Matss Selss no franču kluba "Strasbourg". Izlasē 31 gadu vecais vārtsargs aizvadījis divus mačus. Tāpat uz Tallinu devušies divi vārtsargi, kuri vēl nav debitējuši izlasē - 25 gadus vecais Arno Bodārs no Lježas "Standart" un 30 gadus vecais Tomass Kaminskis no angļu kluba Blekbērnas "Rovers".