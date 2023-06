VIDEO ⟩ "Teica - nē, jākāpj ārā." Bērns pabojā autobusa biļeti, šoferis abus ar māti izsēdina ceļmalā

Braucienā no Valkas uz Strenčiem četrus gadus vecs bērns, spēlējoties ar mammas autobusa biļeti, to sabojāja. Kontroles darbinieki izsēdināja abus no autobusa par braukšanu ar nederīgu biļeti tā iemesla dēļ, ka atteikusies pirkt jaunu biļeti vai maksāt sodu, vēsta raidījums "Bez Tabu".