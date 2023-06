Veselības ministre Līga Meņģelsone - īstena saulgriežu svinētāja

Sarunā tika apspriestas arī Līgosvētku tradīcijas. Viena no tām ir lēkšana pāri ugunskuram, tomēr Meņģelsone neiesaka to darīt: "Kā veselības ministre neiesaku to pat mēģināt, jo pēc tam ārstiem ir milzīgi daudz darba ar dažādas pakāpes apdegumiem, kas gūti. Ir daudz citu labu Jāņu tradīciju un rotaļu, ja gribas kustības."