KP sākusi uzraudzības procesus par pārtikas cenām

Pēc viņa teiktā, lai arī oficiālie Centrālās statistikas pārvaldes dati patlaban rāda pārtikas cenas inflāciju 18% apmērā, tie neatspoguļo iedzīvotāju iepirkšanās paradumus, bet gan cenu svārstības izvēlētiem pārtikas produktiem, kur daļa no tiem jau zaudējuši savu popularitāti.

Krūzītis akcentēja, ka, atšķirībā no citām nozarēm, tirgotājiem nav atbalsts saules paneļu ierīkošanai, neskatoties uz to, ka tirdzniecība ir viena no lielākajām elektroenerģijas patērētājām.