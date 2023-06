UNESCO: Gandrīz katrs trešais skolēns pēdējā mēneša laikā vismaz reizi saskāries ar vienaudžu vardarbību

Kā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) PISA (Programme for International Student Assessment) 2018.gada starptautiskā pētījuma dati, Latvijas piecpadsmitgadīgie skolēni relatīvi bieži ir cietuši no bulinga no savu skolas biedru puses - indekss Latvijas gadījumā nozīmē, piemēram, to, ka kopumā 35,5% (vidēji OECD valstīs - 22,6%) mūsu skolēnu izjutuši kādu no bulinga veidiem "Dažas reizes mēnesī", "Vienreiz nedēļā" vai biežāk.