Maestro Raimonds Pauls atklāj savus īpašos Līgosvētku plānus

Vaicāts, ko darīs Jāņos, Pauls teic: "Neko." Ietur pauzi un turpina: "Līgosvētkos es atzīmēšu savam kaimiņam Jānim 100 gadus. Stādieties priekšā, 100 gadi. Es apbrīnoju to cilvēku, ka var tā saglabāt savu veselību, izskatu."

Ik gadu neatņemama sastāvdaļa ir leģendārās filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" pārraidīšana TV ekrānos. Pauls teic, ka šo filmu skatās tad, ja nejauši to uzslēdz. Viņš gan atzīstas, ka joprojām smejas par jokiem filmā, un teic, ka bijis klātesošs filmēšanas procesam. "Es arī tagad to filmu skatos citādāk. Skaitu, cik no tiem cilvēkiem vēl ir dzīvi. Liela daļa jau lēnā garā aiziet."