Līgo svētkus atzīmēs ar vērienīgu programmu visā Latvijā

Sākot no plkst.11.30 uzstāsies vietējais mūziķis Juris Ostrovskis un akordeonists Valērijs Mukāns ar koncertu "Latgalīša sirds", bet no plkst.12.45 - Laura Amantova džeza kvartets un dziedātāja Rūta Dūduma-Ķirse ar koncertprogrammu "Latviešu tautasdziesmas unikālos aranžējumos". Savukārt plkst.14 svētkus turpinās grupa "Bruģis" no Madonas.