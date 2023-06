"Pastāstiet par loģiku cilvēkam, kuram uz rokām ir asiņojošs bērns." Tvitera ciepiens par negadījumu Jāņos

Un, jā! Es esmu tas, kurš ar dūri ir uzsitis pa galvenās māsas galdu, tā, ka zīmuļi no trauka izlido, mirklī, kad viņa mierīgi mani ar bālu bērnu, kurš turas pie sistēmas statīva(pieslēgta rokai)mūs abus nosūta uz 3. stāvu, kad jau braucam no 7, kur mūs nosūtīja no 1.