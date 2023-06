"Lai nesēž uz kakla." Jānis Krīvēns atklāj, kādai jābūt viņa sapņu sievietei

"Bezmaz vai vajag, ka viņa ir "she don’t need no man" (viņai nevajag vīrieti), kura nesēž tev uz kakla, bet viņa arī "močī" – viņa ir "mašīna" tieši tāpat kā tu, un jūs viens otru papildināt, jūs esat spēcīga komanda. Jūs abi esat gana pašpietiekami, bet kopā ir foršāk," sapņu sievieti turpina raksturot Krīvēns.