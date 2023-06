Krievijas televīzijā pārraida Putina runu. Viņš atkārtoti lūdz vāgneriešus parakstīt līgumu ar Aizsardzības ministriju

Putins uzsvēra "tautas solidaritāti"

"Bruņota sacelšanās jebkurā gadījumā būtu apspiesta. Sacelšanās organizatori, neskatoties uz adekvātuma zaudēšanu, nevarēja to nesaprast," apgalvoja Putins. "Viņi saprata visu, arī to, ka devās uz veikt noziedzīgas darbības, lai sašķeltu un vājinātu valsti, kas tagad saskaras ar kolosāliem ārējiem draudiem, nepieredzētu spiedienu no ārpuses."