Kas ir Jevgeņijs Prigožins un kā viņš nonāca līdz apvērsuma mēģinājumam?

Ar agresīvu izturēšanos, rupju valodu un biežu parādīšanos frontes līnijās Jevgeņijs Prigožins ir viena no redzamākajām sejām Krievijas karā Ukrainā. Viņš savervējis tūkstošiem Krievijas cietumnieku, lai tie cīnītos "Vagner" rindās, un atklāti strīdējies ar Krievijas Aizsardzības ministriju par tās plāniem Ukrainā un munīcijas krājumiem. Aizvadītās piektdienas vakarā viņš paziņoja par "taisnīguma gājienu", draudot gāzt Krievijas militāro vadību, un "Vagner" algotņi no Ukrainas iegāja Krievijā un devās ceļā uz Maskavu, kas gan aprāvās jau sestdienas vakarā. Kas ir Prigožins un kā viņš nonāca līdz Krievijas militārā dumpja sākšanai?

Kādā 1980. gada marta vakarā 18 gadus vecais Prigožins un trīs draugi ap pusnakti izgāja no kādas Sanktpēterburgas kafejnīcas un pamanīja sievieti, kas viena staigāja pa tumšo ielu. Viens no Prigožina draugiem novērsa sievietes uzmanību, lūdzot cigareti. Kad viņa atvēra savu somiņu, Prigožins uzbruka viņai no muguras un sāka žņaugt, līdz viņa zaudēja samaņu. Viņa draugs novilka viņai no kurpes, kamēr Prigožins noņēma zelta auskarus un iebāza tos kabatā. Jaunie noziedznieki aizskrēja, atstājot sievieti guļam uz ielas.