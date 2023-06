Atslepenots ziņojums par Uhaņas laboratoriju un Covid-19 uzliesmojumu

Lai arī šis ziņojums nenoliedz divas no populārākajām koronavīrusa rašanās teorijām, proti, ka SARS-CoV-2 vīruss, kas izraisa Covid-19, nonāca cilvēkā no dzīvniekiem vai "izspruka" no Uhaņas laboratorijas, tomēr tas norāda, ka nav atrasti pierādījumi, ka pētnieki vīrusu kādā veidā izlaiduši no laboratorijas, izraisot pandēmiju.