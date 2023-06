FOTO UN VIDEO ⟩ Rīgas Zoodārza žirafu meitenei pievienojas kompanjons Čaks

Rīgas Zooloģiskā dārza iemītnieku pulkam jūnija sākumā pievienojies Rotšilda žirafu puika Čaks no Dānijas. Pat pēc garā ceļa no "Ree Park Safari" dzīvnieks bija ļoti mierīgs – no pārvadāšanas treilera izkāpa tikai pēc paskubināšanas un tad rāmi aplūkoja apkārtni, vēsta Rīgas Zoo.