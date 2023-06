ŅEM VĒRĀ ⟩ Dziesmusvētku laikā Rīgā paplašina auto apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumus

Laika posmā no šodienas plkst. 8 līdz 10. jūlija plkst. 6, transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Āgenskalna ielas labās puses posmā no Melnsila ielas līdz Alīses ielai, Ilūkstes ielas labās puses posmā no Pavasara gatves līdz gājēju pārejai virzienā uz Rēzeknes ielu, Ikšķiles ielas posmā no Aviācijas ielas līdz Ikšķiles ielai 14, Noliktavas ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Muitas ielai, Malienas ielas labās puses posmā no ēkas Malienas ielā 89 līdz Juglas ielai, Prāgas ielas labajā pusē, 80 metru garā posmā no Gaiziņa ielas līdz Turgeņeva ielai, Tērbatas ielas posmā no Stabu ielas līdz Bruņinieku ielai, ielas posmā no Maskavas ielas līdz skolai Maskavas ielā 273, Vējavas ielas posmā no Varžu ielas līdz Staiceles ielai.