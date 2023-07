"Titānika" vilinājums. Kā bēdīgi slavenā kuģa vraks kļuva par peļņas avotu

Jāpiebilst, ka doma atrast un pat izcelt "Titāniku" no dzelmes radās neilgi pēc kuģa nogrimšanas, tomēr pagājušā gadsimta sākumā tehnoloģijas vēl nebija gana attīstītas, un neviens no mēģinājumiem nevainagojās ar panākumiem.

1985. gada 1. septembrī, pēc astoņu dienu meklējumiem, amerikāņu un franču misija, kuru vadīja Žans Luī Mišels un Roberts Ballards no Vudholas okeanogrāfijas institūta, beidzot atklāja slavenā kuģa vraku netālu no Ņūfaundlendas 3810 metru dziļumā. Jāatzīmē, ka šī vieta bija 22 kilometrus tālāk no tās, kura līdz 1985. gadam tika uzskatīta par "Titānik nogrimšanas vietu. Precīzas "Titānika" vraka atrašanās vietas koordinātes ir 41°43′32″N 49°56′49″W.