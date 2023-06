"Dots uzdevums viņu nogalināt." FSB saņēmis uzdevumu likvidēt Prigožinu

Taču vēlreiz vēlos uzsvērt, ka tas ir liels atklāts jautājums. Vai viņiem izdosies to izpildīt? Vai viņi uzdrošināsies izpildīt šo pasūtījumu?" intervijā žurnālam "The War Zone" sacīja Budanovs.

"Jo, ja Prigožins tajā dienā būtu iegājis Kremlī, viņš būtu parādījis sabiedrībai, ka Kremlis ir tukšs. Tur nav ministru. Tur nav īstu augsta ranga amatpersonu. Viņi visi ir aizbēguši, un viņš būtu parādījis, ka Krievijā šobrīd nav varas," sacīja Budanovs. "Bet, no otras puses, dažas amatpersonas no Sanktpēterburgas vai no citurienes sāktu apgalvot, ka viņi ir leģitīmā vara, kas radītu situāciju, ka valstī ir divas varas, kas nekavējoties nozīmētu sadalīšanos. Bet, ņemot vērā, ka viņiem ir izdevies panākt vienošanos, ko viņi izdarīja, tas ieguva zināmu laiku Krievijas vadībai, Krievijas iestādēm. Tomēr Prigožina rīcība ļoti iedragāja viņu kā visu kontrolējoša varas pīlāra pozīciju, un tā nekad vairs nebūs tāda pati kā agrāk."