Dziesmu un deju svētku programma 1. jūlijā

No plkst. 11.00 Rīgas Latviešu biedrības namā un Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks koru konkursa fināls.

Tomēr tautas mākslas bagātības un daudzveidības atrādīšana nav vienīgais izstādes mērķis – izstāde uzrunās skatītājus ne tikai ar priekšmetu daudzveidību un augsto izpildījuma līmeni, bet to papildinās izzinoša un praktiska informācija, kā arī videomateriāli, kas stāstīs gan par amata prasmēm, meistariem un dažām praktiskām pamācībām.

Izstādes norises vieta: Sporta iela 2, Rīga (ieeja no Hanzas ielas) Darba laiks no 2023. gada 1. jūlija līdz 30. jūlijam, katru dienu no 11.00 līdz 18.00. Brīvdienas - pirmdienas.