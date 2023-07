Melnā sestdiena Latvijas ūdenstilpēs: noslīkuši pieci cilvēki

VUGD brīdina, ka jūrā un līcī apstākļi ir ļoti dažādi un mainīgi, ko ietekmē tā brīža vēja stiprums un vēja virziens, kā arī citi specifiski apstākļi. VUGD aicina iedzīvotājus būt ļoti uzmanīgiem, dodoties peldēt. Ja jūrā ir lieli viļņi, tad jārēķinās, ka var veidoties spēcīga zemūdens straume, kas, cilvēkam pašam to nemanot, viņu ievelk dziļumā un tālāk no krasta. Atrašanās tālu no krasta ir bīstama, tāpēc ļoti svarīgi, dodoties peldēties jebkurā ūdenstilpē, ir nepeldēt tālu no krasta un izvērtēt savus spēkus.