VVD: Apdraudējums no Zaporižjas AES Latvijai ir ļoti mazs

Šāds paziņojums izplatīts pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien telefonsarunā informēja Francijas prezidentu Emanuelu Makronu par to, ka Maskava plāno bīstamas provokācijas Krievijas karaspēka okupētajā Zaporižjas AES.

"Iespējams, lai imitētu triecienu spēkstacijai. Varbūt viņiem ir kāds cits scenārijs. Bet jebkurā gadījumā pasaule to redz," teica Ukrainas prezidents.

Pēc to rīcībā esošās informācijas, uz trešā un ceturtā reaktora ārējā jumta esot novietoti "ārēji priekšmeti, kas līdzīgi sprāgstvielām".

"To detonācijai nevajadzētu sabojāt energoblokus, bet tie var radīt iespaidu par apšaudi no Ukrainas puses," teikts paziņojumā, brīdinot, ka Krievija par to izplatīs dezinformāciju.