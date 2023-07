Ne viss ir zelts, kas tumsā spīd! Astroloģiskā prognoze visām Zodiaka zīmēm no 10. līdz 16. jūlijam

Ātra reakcija uz situācijām un prāts ass kā bulta. Dažu stundu laikā spēsi paveikt tik daudz, cik kāds no kolēģiem visas dienas vai pat divu ilgumā. Citu tūļāšanās tevi kaitinās un būsi gatavs pateikt arī kādu skarbāku vārdu. Kas jādara, tas jādara. Kāds var apvainoties? Nebēdā. Pukošanās ātri pāries, bet rezultātā kārtība tiks nodibināta. Ja vilšanos sagādā biznesa partneri, tad, iespējams, jāizvērtē, cik tas nopietni un varbūt jālūkojas pēc jauniem kompanjoniem. Iespējami veiksmīgi finanšu darījumi un izdevīgas vienošanās par peļņu nākotnē. Attiecību tēmā dažādas peripetijas, bet satraukties nav vērts. Esi optimists un dzīve dāvās arī priecīgus brīžus.

Darbu gūzma jau no nedēļas pirmās dienas. Iespējams, jāaizvieto kolēģi, kas devušies atvaļinājumā, vai vadībai jauni plāni, kuros jāiesaistās. Biznesa cilvēkiem arīdzan ar atdevi jāpiedalās visos procesos, neatkarīgi no tā, cik liels uzņēmums vai projekts. Labs laiks, lai kārtotu darīšanas iestādēs vai bankās, vai risinātu juridiskus jautājumus. Spēsi gan diplomātiski, gan pamatoti pierādīt savu taisnību un pamatot viedokli. Nedēļas nogalē būsi sabiedrības dvēsele: draugi gribēs no sirds izrunāties un sarīkot ballīti, iegūsi jaunus paziņas un varbūt modīsies arī kādas simpātijas.