Demisionē Nīderlandes valdība

"Šovakar mēs diemžēl esam nonākuši pie secinājuma, ka domstarpības ir nepārvaramas," žurnālistiem sacīja Rite, piebilstot, ka tādēļ atkāpsies no amata.

Premjers bija ierosinājis ierobežot to patvēruma meklētāju tiesības uz ģimenes apvienošanos, kas glābjas no vispārēja apdraudējuma, piemēram, kara, atšķirībā no tiem, kam patvērums piešķirts, pamatojoties uz briesmām, kas tiem izcelsmes valstī draud personīgi kā indivīdiem.