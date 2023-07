LM vēlas pilnveidot kritērijus invaliditātes novērtēšanai bērniem

Tāpat kā vecuma posmā līdz sešiem gadiem, arī no septiņiem līdz 14 gadiem bērniem tiks noteikts "bērns ar invaliditāti" statuss bez iedalījuma smaguma pakāpēs, vienlaikus saistot to ar funkcionēšanas ierobežojumu izvērtēšanu.

Arī vecuma posmā no 15 līdz 17 gadiem (ieskaitot) invaliditātes noteikšanā, tāpat kā vecuma posmā no septiņiem līdz 14 gadiem, paredzēts vērtēt bērna veselības traucējumus un to izraisītos funkcionēšanas ierobežojumus. Papildus funkcionēšanas ierobežojumu izvērtējumam, tiks gradēti trīs smaguma pakāpēs (mēreni, smagi, ļoti smagi funkcionēšanas ierobežojumi), tas ir, līdzīgi kā pilngadīgām personām ar invaliditāti.