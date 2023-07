VIDEO ⟩ Prezidenta Edgara Rinkēviča uzruna Dziesmu un deju svētku noslēgumā

"Mīļā latviešu tauta un mīļie Latvijas cilvēki! Lieliskie Dziesmu un Deju svētku dalībnieki! Šovakar esmu no sirds saviļņots un pagodināts būt kopā ar jums šajā mirdzošajā Sidraba birzī. Paldies visiem svētku dalībniekiem un rīkotājiem, ka Latviju esat padarījuši tik brīnumskaistu! Paldies, jūs visi esat brīnišķīgi!

Jau trešo gadu simtu no visiem Latvijas novadiem un pilsētām, no visas plašās pasaules mēs visi sanākam kopā, lai katra paaudze sev no jauna apliecinātu ticību mūsu saknēm un brīvību mūsu Latvijai.