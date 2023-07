Krasnodarā nošauts zemūdenes komandieris, kurš tika apsūdzēts par asiņaino uzbrukumu Vinnicā

Tiek ziņots, ka 42 gadus vecais Ržickis no rīta bija devies skriet, taču netālu no vietējā sporta centra pie viņa pieskrēja kāds nezināms vīrietis, kurš četras reizes iešāva viņam mugurā un krūtīs. Pēc tam šāvējs aizbēga prom no notikuma vietas. Ržickis nomira notikuma vietā. Ir ierosināta krimināllieta par slepkavību un uzbrucējs tiek meklēts.