Stradiņa slimnīcā paveikta Latvijā simtā nieres transplantācija no dzīva donora

Par donoru var kļūt jebkurš recipienta radinieks, ja veselības stāvoklis to atļauj. Mūsdienās asins grupu nesaderība nav šķērslis. Visu donoru veselības stāvokļa izmeklēšana, nieres ziedošanas operācijas izmaksas un pēcoperācijas novērošana pie nefrologa tiek segta no valsts līdzekļiem.

Visvairāk nieru transplantāciju no dzīviem donoriem Latvijā bija 2018. gadā, kad tās sastādīja 25% no visām nieres transplantācijām. Kopumā ņemot, Latvijā 80% dzīvo donoru ir asinsradinieki un 20% ir emocionālie donori, kad, piemēram, sieva ziedo nieri vīram vai otrādi.

No Eiropas valstīm visvairāk dzīvo nieru donoru ir Nīderlandē, kur 50% nieru transplantācijas tiek veiktas no dzīviem donoriem, bet Japānā reliģisku apsvērumu dēļ ilgi nieru transplantācijas no mirušiem donoriem netika veiktas un tur joprojām 90% nieru transplantāciju tiek veiktas no dzīviem donoriem.