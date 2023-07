VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Liekulības paraugstunda - propagandisti baidās no ASV kasešu bumbām

Aizvadītā nedēļa Krievijas televīzijas propagandas raidījumos kārtējo reizi apliecināja veco patiesību, ka tad, ja nav ārēja ierosinātāja, ārēja katalizatora, ideoloģiskie vēstījumi iestrēgst tāpat kā veca plate, kas atkārto vienu un to pašu melodiju līdz apnikumam. Jāteic, ka pie propagandistiem viss kā parasti - varoņstāsti par to, kā deg Rietumu piegādātā tehnika, vēstījumi par to, ka Ukrainas pretuzbrukums ir izgāzies un tūlīt, tūlīt tā kapitulēs, blēņu stāsti par to, ka krievu armijas zaudējumi ir niecīgi. Protams, turpinās arī Rietumu marginalizācija, apgalvojot, ka pārējā pasaule ir Krievijas pusē. Neiztiek arī bez stāstiem par to, ka ASV vada "prātu izkūkojis večuks", ar to domājot ASV prezidentu Džo Baidenu.