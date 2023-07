Iesaka nepeldēties Hapaka grāvī un Juglas ezerā

Kā liecina Rīgas Pašvaldības policijas apkopotā informācija, vissiltākais ūdens šodien bija Bābelīša ezerā, kur tas iesila līdz plus 23 grādiem, Ķīšezerā un Daugavā pie Lucavsalas, kur ūdens temperatūra sasniedza plus 21 grādu, kā arī Daugavā pie Ķīpsalas kur ūdens temperatūra paaugstinājās līdz plus 21 grādam.