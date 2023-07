Augstākā tiesa nemaina aizliegumu Pankratovam izceļot no Latvijas

Šajā lietā AT pirmo reizi vērtēja jautājumu par Nacionālās drošības likumā ietvertā institūta - aizliegums izceļot no Latvijas - piemērošanas pamatotību un tiesiskumu. AT iepazinās ar materiāliem, kas ir valsts noslēpums un bijuši par pamatu iekšlietu ministra lēmumam, un uzklausīja lietas dalībniekus tiesas sēdē, pēc kā secināja, ka pieteicējam piemērotais izceļošanas aizliegums un ar to saistītais viņa pamattiesību ierobežojums ir samērīgs līdzeklis nacionālās drošības interešu aizsardzībai. Tādēļ AT pārsūdzēto iekšlietu ministra lēmumu atzina par pamatotu un tiesisku, bet iesniegto Pankratova pieteikumu noraidīja.