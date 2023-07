"Rail Baltica" Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla būvdarbiem nepieciešami vēl 93 miljoni eiro

SM pārstāvji norāda, ka Rīgas Centrālais dzelzceļa mezgls top kā viens no modernākajiem satiksmes mezgliem Eiropā. Tā būs apmeklētāju ziņā lielākā pasažieru apkalpes vieta Baltijā, kas palielinās mobilitāti, drošību, pieejamību, kā arī piešķirs Rīgai jaunus vaibstus, vizuāli un funkcionāli savienojot līdz šim ar dzelzceļa uzbērumu atdalītās pilsētas daļas. Ar jaunu dzelzceļa tiltu Daugavas abi krasti tiks ērti savienoti gājējiem un riteņbraucējiem.

"Rail Baltica" Rīgas Centrālā mezgla būvniecība ietver trases posmu 2,5 kilometru garumā no Lāčplēša ielas līdz Jelgavas ielai, jaunu tiltu pār Daugavu viena kilometra garumā ar diviem sliežu ceļiem, gājēju un velosipēdistu celiņu, dzelzceļa estakādi no Kungu ielas līdz Prāgas ielai un no Rīgas Centrālās stacijas līdz Timoteja Elizabetes ielas savienojumam, multimodālu satiksmes mezglu, tostarp mūsdienīgu trīs līmeņu staciju ātrgaitas starptautiskajiem un reģionālajiem vilcieniem, jaunus ielu savienojumus - Elizabetes un Timoteja ielas, "kiss&ride" zonu, rekonstruētu gājēju tiltu pār kanālu starp Gogoļa un Prāgas ielu, labiekārtotu un zaļu teritoriju, veloinfrastruktūras izbūvi trīs kilometru garumā, iekļaujoties pilsētas veloceliņu tīklā, satiksmes organizācijas un drošības uzlabojumus, vizuāli un funkcionāli savienotas pilsētas daļas, uzbēruma vietā izbūvējot dzelzceļa estakādes.