"Viņš ir dēmons, kas staigā starp mums." Aizturēts iespējamais Longailendas sērijveida slepkava

Safolkas apgabala prokurors Rejs Tīrnijs piektdienas preses konferencē sacīja, ka "katra no četrām mirušajām tika atrasta līdzīgā stāvoklī, līdzīgā veidā sasieta ar jostām vai līmlenti, un trīs no sievietēm atrastas ietītas rupja audekla materiālā".

Vietējais prokurors sacīja, ka lieta pret Heiermena kungu balstīta uz mobilā tālruņa ierakstiem, kas viņu saista ar upuriem, kā arī ar pikapu, kas tika redzēts netālu no vienas no nogalinātās mājām. Viņš esot sazinājies ar cietušajām, izmantojot priekšapmaksas telefonus, no kuriem vēlāk atbrīvojies.