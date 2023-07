Āfrikas cūku mēris apstiprināts saimniecībā ar 48 mājas cūkām Robežnieku pagastā

Ap ĀCM skarto novietni noteikta karantīnas zona. Šajā teritorijā esošajās novietnēs PVD pastiprināti pārbaudīs cūku veselības stāvokli un biodrošības prasību ievērošanu. Cūku novietnēm, kas atrodas karantīnas zonā, aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus šīs zonas.

Pasargāt mājas cūkas no saslimšanas ar šo vīrusu ir iespējams ievērojot stingrus biodrošības pasākumus novietnē. Tostarp cūkas nedrīkst laist ārā, lai nepieļautu to saskari ar savvaļas dzīvniekiem, cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību, dārzeņus un augļus no piemājas dārza, kā arī pārtikas pārpalikumus, jābūt uzmanīgiem ar pakaišu - skaidu, salmu, siena izmantošanu, pirms došanās kūtī, obligāti ir jānomaina apģērbs un apavi, kā arī jāveic apavu dezinfekcija, tāpat darbarīkus, ķerras, spaiņus un citu aprīkojumu, kas tiek izmantots kūtī, nedrīkst izmantot ārpus tās.